Військові РФ знайшли спосіб змусити замовкнути Z-блогера

Після критики Путіна пропагандист зник на кілька тижнів, а тепер опинився в руках військової поліції

Російська військова поліція затримала воєнного блогера Єгора Гузенка, більш відомого під позивним «Тринадцятий». Раніше він зник після публічної критики диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Російського воєнного блогера Єгора Гузенка затримали військові поліцейські 33-го полку. Перед цим він давав свідчення у військовій прокуратурі. Також повідомляється, що його забрали з медичного підрозділу, попри отримані раніше травми.

За даними російських джерел, зв'язок із Гузенком зник наприкінці квітня. Його останній допис у Telegram датований 24 квітня. Тоді він різко розкритикував Володимира Путіна через заяви щодо обмеження мобільного зв'язку та інтернету в Росії, фактично звинувативши президента РФ у неправдивих висловлюваннях.

Згодом у Telegram-каналі «Тринадцятий» повідомили, що в блогера вилучили телефон і направили його до штурмового підрозділу. Водночас ще в березні Гузенко зазнав серйозної травми: подвійного перелому ноги зі зміщенням. За словами його прихильників, на момент відправлення він ще не встиг повністю відновитися.

Після зникнення блогера його знайомі та підписники закликали звертатися до військової прокуратури й інших державних органів із вимогою встановити його місцеперебування. На цьому тлі в російському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються повідомлення про тиск на воєнних блогерів, які публічно критикують військове командування або керівництво країни.

Єгор Гузенко є автором провоєнного Telegram-каналу «Тринадцятий». Він брав участь у бойових діях проти України ще з 2014 року у складі угруповання «ДНР», а у 2019 році воював у Сирії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно висвітлював події з боку російських військ.

Раніше щодо Гузенка розслідували кримінальну справу, однак після підписання контракту з Міністерством оборони РФ судовий процес припинили. Повідомлялося, що він мав вирушити на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів. Водночас блогер неодноразово закликав до застосування ядерної зброї проти України та виступав із радикальними заявами на підтримку війни.