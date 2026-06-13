США злякалися реакції Кремля та заблокували ракети для Німеччини – Politico

Рішення Пентагону може стати черговим сигналом про зміну підходу Вашингтона до безпеки Європи

США відмовилися продавати Німеччині далекобійні крилаті ракети Tomahawk, побоюючись можливої реакції Росії. Таке рішення Пентагону може свідчити про глибші зміни у підході Вашингтона до безпеки європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Скорочення американської військової присутності в Європі

Як зазначає видання, відмова щодо ракет Tomahawk стала лише одним із кроків США, спрямованих на скорочення власної військової ролі в Європі.

Раніше Вашингтон уже вивів близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини, призупинив розгортання американського батальйону з ракетами Tomahawk, а також скоротив заплановану участь бомбардувальників, винищувачів, есмінців та підводних човнів у місіях НАТО.

Офіційно Пентагон пояснює такі рішення необхідністю більш справедливого розподілу оборонних витрат між США та європейськими союзниками.

Проблема далекобійного стримування для союзників

Втім, за оцінкою Politico, ситуація з Tomahawk демонструє ширшу проблему. Вашингтон не лише скорочує власну військову присутність у Європі, а й не поспішає надавати союзникам можливість самостійно посилювати свій потенціал далекобійного стримування.

У виданні зазначають, що американська сторона побоюється можливої реакції Москви на появу таких систем озброєння в Європі.

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Після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2019 році країни НАТО почали обговорювати створення власних далекобійних ударних спроможностей. Ракети Tomahawk розглядалися як тимчасове рішення до моменту появи європейських аналогів.

Тепер, як зазначає Politico, ця прогалина знову залишається відкритою.

Європейська відповідь на зміни в безпековій політиці США

Водночас європейські країни вже збільшують оборонні бюджети та працюють над створенням власних систем далекого ураження. Частина таких проєктів може передбачати як звичайне, так і ядерне оснащення.

На думку авторів матеріалу, нинішні рішення США свідчать про поступове розмежування безпекових інтересів Вашингтона та європейських столиць. При цьому Європа не залишиться беззахисною, однак її безпека дедалі більше залежатиме від власних можливостей.

Нагадаємо, раніше США оголосили про скорочення частини своєї військової присутності в Європі та закликали союзників по НАТО збільшувати власні оборонні витрати. На цьому тлі європейські країни активізували програми переозброєння та нарощування виробництва озброєнь, зокрема далекобійних ракетних систем.