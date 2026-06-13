Угорщина взяла курс на повне переформатування держпреси

Новий уряд запропонував ліквідувати систему управління медіа, створену за часів Орбана

Угорська партія «Тиса» внесла до парламенту законопроєкт про масштабну реформу суспільних медіа. Ініціатива передбачає кардинальну зміну системи управління державними ЗМІ, яка діяла за часів уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Реформа державних медіа

Реформа медіасектору була одним із ключових пунктів передвиборчої програми прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Після перемоги на парламентських виборах партія «Тиса» отримала конституційну більшість, що дозволяє уряду реалізовувати масштабні зміни у державному управлінні.

У команді Мадяра заявляють, що головною метою реформи є створення незалежних суспільних медіа та усунення політичного впливу на редакційну політику. Протягом багатьох років державні ЗМІ в Угорщині критикували за надмірну залежність від уряду та використання медійних ресурсів в інтересах влади.

Законопроєкт передбачає розділення медіахолдингу MTVA, який нині об'єднує державне телебачення, радіо та інформаційні служби. Після реформи радіо та телебачення функціонуватимуть окремо.

Однією з ключових змін стане відновлення роботи національного інформаційного агентства MTI як незалежної структури. Уряд вважає, що це допоможе зменшити концентрацію впливу на інформаційну політику держави.

Нові механізми контролю та підзвітності

Також документ передбачає створення Незалежного комітету громадських ЗМІ. Цей орган здійснюватиме контроль за фінансуванням і діяльністю суспільних мовників, а також стежитиме за дотриманням принципів редакційної незалежності.

Окремою частиною реформи стане впровадження Хартії державної служби, яка визначатиме стандарти роботи державних медіа та механізми їхньої підзвітності суспільству.

У новому комітеті представники влади та опозиції матимуть однакову кількість місць. Крім того, до його складу обов’язково увійдуть незалежні журналісти. Автори законопроєкту наголошують, що жодна політична сила не зможе одноосібно контролювати редакційну політику суспільних мовників.

Оновлення системи управління

Зміни торкнуться й Медійної ради Угорщини. Її склад планують збалансувати, а процедури ухвалення рішень зробити більш відкритими. Законопроєкт також передбачає посилення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Після набуття законом чинності всі нинішні керівники суспільних медіа втратять свої мандати. На перехідний період координацію реформи здійснюватиме міністр культури Золтан Тарра. Водночас нових керівників державних мовників обиратимуть на відкритих конкурсах.

Нагадаємо, угорський парламент одноголосно підтримав законопроєкт про масштабне скорочення зарплат для представників влади. Документ передбачає зменшення окладів депутатів, міністрів, спікера парламенту та прем'єр-міністра Петера Мадяра. Також законом скасовано компенсації за мобільний зв'язок і скорочено низку додаткових виплат, пов'язаних з орендою офісів, житла та утриманням персоналу. В уряді заявили, що завдяки цим змінам бюджет отримає економію, еквівалентну річним операційним витратам парламенту.