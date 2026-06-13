Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО
Сирський назвав ключову потребу української армії
фото: Олександр Сирський/Facebook

Головком наголосив, що без переваги в небі неможливо гарантувати безпеку українських міст і військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) та Групи сприяння безпеці України (SAG-U). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сирського у Facebook.

Під час зустрічі головнокомандувач ЗСУ поінформував американського генерала про поточну оперативну обстановку на фронті та підходи українського командування до ведення бойових дій.

Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО фото 1
фото: Олександр Сирський/Facebook

За словами Сирського, українська армія продовжує вести активну оборону, яка дозволяє виснажувати російські війська, відновлювати втрачені позиції та завдавати противнику максимальних втрат.

«Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета – зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей», – зазначив він.

Окрему увагу сторони приділили актуальним потребам українського війська. Сирський наголосив, що головним пріоритетом для ЗСУ залишається посилення протиповітряної оборони.

«Без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі», – підкреслив головнокомандувач.

Сирський також подякував Кертісу Баззарду за підтримку України та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони. Крім того, він вручив генерал-лейтенанту почесний нагрудний знак «Сталевий хрест».

«Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру», – наголосив головком.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном відвідав військові частини, які виконують бойові завдання у Південній операційній зоні. Під час поїздки військове керівництво ознайомилося з оперативною ситуацією та обговорило подальшу підтримку українських підрозділів.

Читайте також:

Теги: ЗСУ НАТО Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові російської армії
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
19 травня, 11:28
Аналітики вважають, що реалізувати план Рютте із завоювання прихильності американського президента буде нелегко
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
22 травня, 08:12
Ураження на об'єкті зафіксовані, попри традиційні заяви місцевої російської влади
Удар по НПЗ у Ярославлі: що це за завод і чому він важливий для Росії
22 травня, 12:15
У Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак
У Росії скасовуються концерти Ані Лорак, яку звинувачують у підтримці ЗСУ: подробиці
3 червня, 10:12
США передали НАТО список майбутніх скорочень
Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі
5 червня, 15:45
Першою ціллю українських операторів БпЛА стала нафтобаза «Семиколодезянська»
ЗСУ уразили нафтобазу та стратегічний паливний термінал в окупованому Криму
7 червня, 14:40
Супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і колони техніки одразу в кількох стратегічних районах
Фінляндія відреагувала на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону
11 червня, 20:23
Наступним етапом реформи стане комплексна зміна системи рекрутингу та мобілізації
Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
Вчора, 19:07
Українські сили досягли успіхів біля Борової та Костянтинівки
Українські сили досягли успіхів на Харківщині та Донеччині
10 червня, 09:23

Соціум

США злякалися реакції Кремля та заблокували ракети для Німеччини – Politico
США злякалися реакції Кремля та заблокували ракети для Німеччини – Politico
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО
Росія не змогла приховати масштаби знищення Маріуполя
Росія не змогла приховати масштаби знищення Маріуполя
Військові РФ знайшли спосіб змусити замовкнути Z-блогера
Військові РФ знайшли спосіб змусити замовкнути Z-блогера
ISW розкрив справжню мету погроз Росії ракетою «Орєшнік»
ISW розкрив справжню мету погроз Росії ракетою «Орєшнік»
Угорщина взяла курс на повне переформатування держпреси
Угорщина взяла курс на повне переформатування держпреси

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua