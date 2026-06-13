Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ на зустрічі з командувачем місії НАТО

Головком наголосив, що без переваги в небі неможливо гарантувати безпеку українських міст і військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) та Групи сприяння безпеці України (SAG-U). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сирського у Facebook.

Під час зустрічі головнокомандувач ЗСУ поінформував американського генерала про поточну оперативну обстановку на фронті та підходи українського командування до ведення бойових дій.

фото: Олександр Сирський/Facebook

За словами Сирського, українська армія продовжує вести активну оборону, яка дозволяє виснажувати російські війська, відновлювати втрачені позиції та завдавати противнику максимальних втрат.

«Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета – зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей», – зазначив він.

Окрему увагу сторони приділили актуальним потребам українського війська. Сирський наголосив, що головним пріоритетом для ЗСУ залишається посилення протиповітряної оборони.

«Без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі», – підкреслив головнокомандувач.

Сирський також подякував Кертісу Баззарду за підтримку України та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони. Крім того, він вручив генерал-лейтенанту почесний нагрудний знак «Сталевий хрест».

«Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру», – наголосив головком.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном відвідав військові частини, які виконують бойові завдання у Південній операційній зоні. Під час поїздки військове керівництво ознайомилося з оперативною ситуацією та обговорило подальшу підтримку українських підрозділів.