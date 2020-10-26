Вже 60 млн осіб достроково проголосували за президента США
Лідери по достроковому голосуванню – штати Техас і Каліфорнія
У США на виборах президента проголосували вже понад 60 мільйонів осіб. Відповідні підрахунки опубліковані на порталі United States Elections Project, створеному професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.
З цієї кількості 40,2 мільйона проголосували поштою, а ще 20,3 – особисто прийшовши на дільниці.
Найбільше голосують достроково у штаті Техас – 7,3 мільйона осіб. Також лідирує Каліфорнія – 6,5 мільйона і Флорида – 6 мільйонів осіб.
Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.
У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.
Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.
Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.
Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.
До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.