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    У світі

    Вже 60 млн осіб достроково проголосували за президента США

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    Найбільше голосують достроково у штаті Техас&nbsp;&ndash; 7,3 мільйона&nbsp;осіб - Вже 60 млн осіб достроково проголосували за президента США
    Найбільше голосують достроково у штаті Техас – 7,3 мільйона осіб

    Лідери по достроковому голосуванню – штати Техас і Каліфорнія

    У США на виборах президента проголосували вже понад 60 мільйонів осібВідповідні підрахунки опубліковані на порталі United States Elections Project, створеному професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

    З цієї кількості 40,2 мільйона проголосували поштою, а ще 20,3 – особисто прийшовши на дільниці.

    Найбільше голосують достроково у штаті Техас – 7,3 мільйона осіб. Також лідирує Каліфорнія – 6,5 мільйона і Флорида – 6 мільйонів осіб.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп Флорида президент
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