Стрілянина в американській школі: зросла кількість жертв

18-річний учень Сальвадор Рамос розстріляв 21 людину

У результаті стрілянини в початковій школі Техасу загинули 18 дітей. Ще троє дорослих стали жертвами. Про це повідомляє СNN.

Кількість жертв трагедії уточнили техаські рейнджери, які беруть участь у розслідуванні інциденту, розповів сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес.

Гутьєррес також заявив, підозрюваний у нападі на школу – Сальвадор Рамос – купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18.

Нагадаємо, 24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

Раніше повідомлялося, що учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео).

Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.

Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

Раніше, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.