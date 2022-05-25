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    Стрілянина в американській школі: зросла кількість жертв

    Загинуло 18 дітей та троє дорослих - Стрілянина в американській школі: зросла кількість жертв

    Загинуло 18 дітей та троє дорослих

    фото: twitter.com/LaPazTimes

    18-річний учень Сальвадор Рамос розстріляв 21 людину

    У результаті стрілянини в початковій школі Техасу загинули 18 дітей. Ще троє дорослих стали жертвами. Про це повідомляє СNN.

    Кількість жертв трагедії уточнили техаські рейнджери, які беруть участь у розслідуванні інциденту, розповів сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес.

    Гутьєррес також заявив, підозрюваний у нападі на школу – Сальвадор Рамос – купив автоматичні гвинтівки, коли йому виповнилося 18.

    Нагадаємо, 24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

    Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

    Раніше повідомлялося, що учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео).

    Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.

    Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

    Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

    Раніше, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.

    Теги: росія окупанти США війна Україна президент окупація стрілянина #stoprussia
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    Стрілянина в американській школі: зросла кількість жертв