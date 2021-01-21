Байден призначив тимчасового держсекретаря США

Сміт перебуватиме на посаді держсекретаря, поки американський Сенат не схвалить кандидата, якого запропонує Байден

Новий президент США Джо Байден призначив тимчасового керівника Державного департаменту замість Майка Помпео.

Виконувати обов'язки держсекретаря буде Деніел Сміт, повідомило агентство Reuters.

Сміт перебуватиме на посаді держсекретаря, поки американський Сенат не схвалить кандидата, якого запропонує Байден. Новий президент США хоче бачити держсекретарем Ентоні Блінкена.

Сміт був директором Інституту зовнішньої служби (FSI), який займається підготовкою американських дипломатів. У 2018 році він отримав найвище дипломатичне звання Держдепартаменту США.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.