Байден заявив, що готовий воювати з Китаєм

США будуть захищати Тайвань військовими засобами у випадку нападу Китаю

Президент США Джо Байден на пресконференції із прем’єрміністром Японії Фуміо Кісідою зробив заяву щодо можливої агресії Китаю проти Тайваню.

Відповідаючи на питання американського журналіста щодо можливої військової участі у захисті Тайваню у випадку агресії материкового Китаю, Байден заявив: «Так, ми рішуче налаштовані на це».

Разом з тим, глава Білого дому зазначив, що він підтримує «!Політику одного Китаю» (офіційне визнання лише однієї китайської держави, попри існування двох країн, які називають себе цим іменем – ред.). Але, додав Байден, військове вирішення цього питання не є доречним: «Це дестабілізує увесь регіон і створює ситуацію, подібну до тієї, що сталася в Україні».

Президент США наголосив, що позиція його країни щодо ситуації у Тайванській протоці не змінилася: «Ми підтримуємо мир і стабільність […] і продовжуємо працювати над тим, щоб цей статус-кво не змінювався у односторонньому порядку».

Нагадаємо, що 30 квітня два китайські винищувачі вторглися у небо Тайваню.

Протягом квітня це стало 72-м вторгненням китайських літаків у небо країни, яка називає себе «Китайською республікою». Загалом у 2022 році було 78 днів, коли китайці порушили повітряний простір Тайваню. Порушення скоювали 348 китайських літаків.

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