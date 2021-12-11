Байден вперше поговорив із новим канцлером Німеччини: згадували Україну

Політики обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії

Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні. Про це повідомляють уряд Німеччини і Білий дім.

Пресслужба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

«Президент Байден привітав канцлера зі вступом на посаду. Обидва підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною і США і прагнення до їх подальшого зміцнення», – йдеться в заяві.

Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України.

«Лідери обговорили нашу спільну роботу по всьому спектру глобальних проблем, включаючи триваючі зусилля з припинення пандемії Covid-19, протидії загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Раніше Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

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