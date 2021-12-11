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    Байден вперше поговорив із новим канцлером Німеччини: згадували Україну

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    Шольц уперше як канцлер Німеччини провів розмову із президентом США - Байден вперше поговорив із новим канцлером Німеччини: згадували Україну
    Шольц уперше як канцлер Німеччини провів розмову із президентом США
    фото з відкритих джерел

    Політики обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії

    Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні. Про це повідомляють уряд Німеччини і Білий дім.

    Пресслужба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

    «Президент Байден привітав канцлера зі вступом на посаду. Обидва підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною і США і прагнення до їх подальшого зміцнення», – йдеться в заяві.

    Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України.

    «Лідери обговорили нашу спільну роботу по всьому спектру глобальних проблем, включаючи триваючі зусилля з припинення пандемії Covid-19, протидії загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України», – йдеться в повідомленні Білого дому.

    Нагадаємо, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

    Раніше Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

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    Теги: США Джозеф Байден президент уряд коронавірус Олаф Шольц
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    Байден вперше поговорив із новим канцлером Німеччини: згадували Україну