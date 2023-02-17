Молдовське медіа випустило светр із цитатою Зеленського (фото)

Цитата президента України Володимира Зеленського «Без вас» стала актуальною і для молдовських реалій

Молдовський портал Agora випустив фірмові пуловери з цитатою президента України Володимира Зеленського «Без вас», адресоване російським окупантам після масованих обстрілів критичної інфраструктури у вересні.

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«Без вас. Холод, голод, тьма і спрага – для нас не так страшно і смертельно, як ваше «дружба і братство». Але історія все розставить на місця», – сказав Зеленський 12 вересня у щоденному зверненні до українців.

На сайті фірмового магазину видання йдеться, що цитата президента України Володимира Зеленського – «Без вас », стала актуальною і для молдовських реалій, коли через російські бомбардування в Україні відключилася і електромережа в Республіці Молдова.

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«Без вас» таким чином стає проголошенням незалежності, мантрою вимоги нашої свободи. Приєднуйтесь до цього руху, і толстовка зігріє вас у холодну погоду, коли ще й газ та електроенергію потрібно економити. У місткій кишені ви зможете помістити свічки, сірники і середній палець російського корабля», - йдеться в описі до патріотичного пуловера.

Нагадаємо, у Молдові вчетверте виявлено фрагмент ракети, яка потрапила на територію країни після російської ракетної атаки по Україні.