Білий дім не бачить у діях Трампа підстав для імпічменту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

«Ніщо тут не може становити «серйозний злочин або проступок», - заявила старша помічниця Трампа, маючи на увазі підстави для імпічменту президента

У Білому домі переконані, що прохання президента Дональда Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Ніщо тут не може становити «серйозний злочин або проступок», - заявила CNN старша помічниця Трампа Келліенн Конвей, маючи на увазі підстави для імпічменту президента, зазначені в конституції США. Заява Конвей пролунала через кілька днів після того, як підконтрольна демократам Палата представників схвалила процедуру розслідування щодо імпічменту Трампа у зв'язку з його діями щодо України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, разом із тим Конвей сказала, що їй невідомо, чи вимагав Трамп в обмін на розблокування військової допомоги Україні, щоб Київ розслідував діяльність Джо Байдена і його сина Гантера.

«Давайте будемо чесними, - сказала вона, - про що там (у телефонній розмові двох лідерів - ред.) не згадувалося, про затримання допомоги. Вони отримали цю допомогу», - наголосила Конвей.

Старша помічниця господаря Білого дому також зауважила, що Трамп має «велику довіру» до американського розвідувального товариства. Але відмовилася уточнити, чи вірить Трамп висновкам розвідки про те, що саме Москва, а не Київ втручалася у вибори в США у 2016 році, щоб допомогти йому перемогти Гілларі Клінтон

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».