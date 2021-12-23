Білий дім не підтвердив переговори з Путіним у Женеві

Наразі немає остаточної домовленості щодо місця й дати переговорів, запевнила Псакі

У США заявили, що дата й місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначені. З відповідною заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

На брифінгу Псакі запитали, чи може вона підтвердити заяви російського президента Володимира Путіна, що переговори можуть відбутися на початку січня в Женеві.

«Наразі немає остаточної домовленості щодо місця й дати переговорів», - сказала офіційна представниця адміністрації Байдена.

Відповідаючи на запитання журналістів, з чим може бути пов'язана заява Путіна з цього приводу, яку він зробив на підсумковій пресконференції в четвер, Псакі зауважила, що не може коментувати мотиви кремлівського лідера.

«Ми працюємо в напрямку (проведення – ред.) дипломатичних перемовин. З чимось ми погоджуємося, з чимось, звичайно, не можемо погодитись, і очевидно, НАТО (вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу та повернення його до формату 1997 року – ред.) є одним із гарних прикладів», - уточнила представниця адміністрації США.

Вона підтвердила, що переговори з російською стороною можуть розпочатися у січні наступного року. Однак, підкреслила Псакі, поки що немає ані точної дати, ані місця проведення зустрічі.

Псакі додала, що російське керівництво готується до зустрічі в Женеві щодо гарантій безпеки, яка пройде лінією дипломатичних відомств.

Також сьогодні у відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО.

Як повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».