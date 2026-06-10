Patriot більше не потрібен? Україна випробувала власну ракету ППО

Новий перехоплювач вражав цілі на тій самій висоті, але коштував у п'ять разів менше за американський аналог

Українська компанія Fire Point провела успішні випробування нової ракети-перехоплювача FP-7.x, яку розробляють як дешевшу альтернативу американським ракетам для систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю співзасновника компанії Дениса Штіллермана.

Ставка на дешевший перехоплювач

Тестування відбулося минулого тижня та завершилося успішно. Ракету FP-7.x створюють для перехоплення російських балістичних ракет і безпілотників на висоті до 25 км. У компанії стверджують, що цей показник відповідає можливостям системи Patriot.

Однією з головних переваг нової розробки називають її вартість. За оцінками компанії, один перехоплювач коштуватиме близько $700 тис., тоді як ракета PAC-3 для комплексу Patriot оцінюється приблизно у $3,8 млн.

Розробники вважають, що нижча ціна дозволить значно збільшити обсяги виробництва та сформувати необхідні запаси ракет для відбиття масованих атак.

Коли ракета з’явиться на озброєнні

У Fire Point розраховують розпочати серійне виробництво FP-7.x вже у серпні цього року. Водночас для завершення проєкту компанія очікує на постачання інфрачервоних головок самонаведення від німецької компанії Diehl Defence.

За нинішніми планами, нова ракета може надійти на озброєння у 2027 році. Окрім самої ракети, Fire Point працює над створенням комплексної системи протиповітряної оборони Freyja.

Проєкт Freyja та європейська кооперація

До її складу мають увійти радари, системи виявлення та супроводу цілей, а також елементи командування і контролю. Для реалізації цього проєкту Україна веде переговори з низкою європейських оборонних компаній, серед яких Hensoldt, Thales, Leonardo та Kongsberg.

«Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і того, коли вони почнуть рухатися», – сказав Штіллерман.

Водночас експерти зазначають, що нова українська ракета навряд чи повністю замінить Patriot. Натомість вона може стати додатковим елементом системи протиповітряної оборони та допомогти зменшити дефіцит дорогих західних перехоплювачів.

Нагадаємо, що уранці 10 червня в російських Чебоксарах пролунала серія вибухів. Після ударів над районом одного з промислових підприємств піднявся густий дим. За інформацією моніторингових ресурсів, ціллю атаки став завод «ВНДІР-Прогрес». Попередньо, для удару були використані ракети FP-5 «Фламінго».