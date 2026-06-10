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«Використаємо весь арсенал». Росія пригрозила ЄС через перевірки танкерів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Використаємо весь арсенал». Росія пригрозила ЄС через перевірки танкерів
Європейський Союз розширив повноваження морської операції IRINI та дозволив військово-морським силам країн-членів проводити фізичні перевірки суден
фото: Marine Traffic

У Москві назвали нові повноваження європейської місії порушенням міжнародного права та пообіцяли захищати судновласників

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Європейського Союзу розширити повноваження морської операції IRINI та дозволити перевірки суден, які підозрюють у належності до так званого тіньового флоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що такі дії нібито становлять загрозу морській безпеці та суперечать міжнародному праву. «Ми залишаємо за собою право використовувати весь арсенал політичних, правових та інших інструментів, що є в нашому розпорядженні, для захисту морської безпеки та законних інтересів відправників і судновласників», – заявила вона.

За словами Захарової, перевірки суден у міжнародних водах є «кричущим порушенням міжнародного права».

Як зазначає Reuters, так званий тіньовий флот став одним із головних інструментів Росії для експорту нафти в обхід західних обмежень.

За оцінками аналітиків Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), у 2025 році до складу такого флоту входило близько 1300 суден. Водночас Служба безпеки України у лютому 2026 року оцінювала його чисельність у 1337 одиниць.

Нагадаємо, Європейський Союз розширив повноваження морської операції IRINI та дозволив військово-морським силам країн-членів проводити фізичні перевірки суден, які підозрюють у порушенні санкцій або приховуванні справжньої ідентифікації. Першу таку інспекцію провели 1 червня на борту танкера MV Oneiroi, який перебуває під санкціями ЄС та України. Підставою для перевірки стали підозри щодо використання неправдивого прапора та можливої участі судна у перевезенні російської нафти.

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Теги: росія Європейський Союз нафта

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