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Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною
Глава України наголосив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну
фото: glavcom.ua

Президент: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу

Президент України Володимир Зеленський оцінив слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання бути втягненим у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у війну – це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

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Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

«Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку», – додав глава України.

Зеленський підсумував: «Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за повне ядерне роззброєння всіх держав світу та запевнив, що Білорусь не вступить у війну проти України. Також він попросив вибачення у Зеленського.

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Теги: Олександр Лукашенко війна Володимир Зеленський

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