Лукашенко виконав ультиматум Зеленського. Білоруські ретранслятори припинили роботу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та розвідка доповіли про стан білоруських ретрансляторів

22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використала для коригування ударів по Україні, припинили роботу Про це сьогодні, 24 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський в аудіоспілкуванні з журналістами.

Не відомо, чи білоруські ретранслятори демонтовані, але відомо, що їхня робота зупинена, повідомив глава держави.

«За наявною інформацією, яку мені доповідав головком та розвідка, 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі», – сказав президент.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». «У Лукашенка сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку», – казав глава України.

До того ж Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

Стосовно загрози для України з білоруського напрямку в ГУР зауважили, що вона наразі зберігає «потенційний, проте обмежений характер». «Главком» оприлюднив документ – дані відомства про чисельність армії Лукашенка.