Білоруські журналісти вийшли на акцію протесту через затримання колег



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Представники ЗМІ просили міністра МВС Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання про затриманих колег, але урядовець порадив через підлеглих записатися на прийом

У білоруській столиці біля головної будівлі Міністерства внутрішніх справ близько 30 журналістів протестують проти затримання колег. Про це повідомляє tut.by.

Зазначається, що представники засобів масової інформації просили міністра МВС Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання про затриманих колег.

«Міністр не вийшов до журналістів і демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру. Пізніше до журналістів підійшли співробітники правоохоронних органів і попросили покинути пішохідну доріжку», - йдеться у повідомленні.

Крім того, група журналістів завітала до Жовтневого РУВС, де знаходиться фотокореспондент видання TUT.BY Дмитро Брушка.

Заступник начальника РУВС Віталій Ярош запевнив журналістів, що найближчим часом Брушка відпустять.

Як повідомлялося, у білоруській столиці Мінську Первомайський районний суд заарештував телеведучого Дениса Дудинського на 10 діб за участь у «несанкціонованій акції».

Нагадаємо, 17 серпня співробітники Національної державної телерадіокомпанії взяли участь у страйку.

Тоді ж, 17 серпня, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

19 серпня, страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагали скасувати результати виборів.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.