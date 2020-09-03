Свобода слова «по-білоруські»: телеведучого арештували за участь у протесті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Дудинський вів на Першому каналі БТ передачу «Доброго ранку, Білорусь»

Телеведучого Дениса Дудинського заарештували на 10 діб за участь у «несанкціонованій акції»

У білоруській столиці Мінську Первомайський районний суд заарештував телеведучого Дениса Дудинського на 10 діб за участь у «несанкціонованій акції». Про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Зазначається, що суд проходив без присутності адвокатів.

Напередодні з'явилася інформація про затримання телеведучих Дмитра Кохно та Дениса Дудинського, які втратили ефірний час на державному телебаченні через те, що вони виступили проти жорстокості силовиків щодо мирного населення. Вранці 3 вересня дружини телеведучих підтвердили, що Дудинський і Кохно знаходяться за гратами.

Дудинський вів на Першому каналі БТ передачу «Доброго ранку, Білорусь».

Як повідомлялося, 17 серпня співробітники Національної державної телерадіокомпанії взяли участь у страйку.

Тоді ж, 17 серпня, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

19 серпня, страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагали скасувати результати виборів.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.