Нідерландський музей, що спеціалізувався на російському мистецтві, змінив назву та формат роботи

Музей «Ермітаж Амстердам» у столиці Нідерландів змінив назву. Для того, щоб не виникало жодних асоціацій із Росією, музей тепер називатиметься H'ART. Про це пише Artforum.

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Нідерландський музей, що спеціалізувався на російському мистецтві, вдруге змінює ім'я, ще більше дистанціюючись від країни-агресора.

Заснований у 2009 році центр «Ермітаж-Амстердам», у 2022 році перейменувався на Dutch Heritage Amsterdam, а тепер оголосив про іншу, вже третю назву. На цей раз вона звучить як H'ART Museum. Нове ім'я уже використовується починаючи з 1 вересня.

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Утім, вже на першій після перейменування виставці музей представить публіці роботи Василя Кандинського, щоправда, воліючи не згадувати, що він російський авангардист, який народився у Москві.

Виставка выдбудеться у партнерстві з Центром Помпіду в середині 2024 року. Важлива дата – 750-річчя Амстердама – відзначатиметься великою виставкою у співпраці з Лейденською колекцією (США) у 2025 році. Це одна з найзначніших у світі приватних колекцій нідерландського мистецтва XVII століття, що включає 17 робіт Рембрандта – їх уперше разом покажуть публіці в рамках одного проекту. А 2026 року музей планує прийняти виставку «Жіноча сила» у партнерстві із Британським музеєм.

Навесні 2022 року «Ермітаж Асмердам», який 13 років працював як філія відомого петербурзького музею, змінив партнерів на Британський музей у Лондоні, Центр Помпіду в Парижі, Смітсонівський музей американського мистецтва у Вашингтоні.

Нагадаємо, про те що центр «Ермітаж Асмердам» планує мінии назву після розриву стосунків із російським музеєм стало відомо ще навесні. Офіційно співробітництво з петербурзьким Державним Ермітажем музей припинив 3 березня 2022; тоді ж було відкликано експонати з виставки «Російський авангард. Революція мистецтво». Незабаром після цього було оголошено, що музей проведе ребрендинг і виставлятиме нідерландське мистецтво у серії з п'яти виставок Dutch Heritage Amsterdam, які обіграють співзвучність слів Hermitage та Heritage («спадщина»).

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Нагадаємо, Національний музей історії України виставив замість артефактів часів Київської Русі підробки. Про це заявив історик Олександр Алфьоров. За словами фахівця, він зараз перебуває на Бахмутському напрямку, однак оглянув фото виставки «День археолога: врятовані скарби» та з упевненістю може сказати – три предмети, названі «гривнами» доби Київської Руси, є несправжніми. Фахівець також звернувся до прокуратури, поліції та СБУ із проханням перевірити виставку.