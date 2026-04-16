«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні

За словами да Сілви, жодна зі сторін російсько-української війни не досягла своїх цілей

Лула да Сілва: «Байден думав, що скоро знищить Росію. А Росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися»

Бразилія ніколи не підтримувала Російську Федерацію у війні проти України та не визнавала її право окуповувати території України. Водночас Бразиліа завжди виступала за припинення війни шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бразильського президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву в інтервʼю El País.

За словами політика, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну «обидві сторони та їхні союзники мали ілюзії щодо швидкої перемоги». Він стверджує, що тодішній президент США Джо Байден розраховував на швидке знищення РФ, тоді як російський диктатор Володимир Путін сподівався на миттєве захоплення всієї України.

«Бразилія була дуже критичною. Вона жодного разу не визнала права РФ на вторгнення на територію України. Бразилія завжди стверджувала, що рішення полягає у переговорах», – каже він.

Лула да Сілва зауважив, що війна триває вже понад чотири роки, спричиняючи колосальні людські жертви та фінансові втрати. Він також висловив сумнів, що бойові дії припиняться найближчим часом без зовнішнього втручання у форматі перемовин.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав запрошення відвідати Україну від Володимира Зеленського. Однак бразильський очільник не дає прямої відповіді на цю пропозицію.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив думку, що після припинення вогню мир в Україні мають забезпечувати не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн – наприклад, Китаю та Бразилії.