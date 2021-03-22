Британія прогнозує, що частина Covid-обмежень буде діяти ще кілька років

Такі обмеження, як соціальна дистанція і масковий режим, можуть знадобитися ще «на кілька років»

У Великій Британії вважають, що маски і соціальна дистанція можуть знадобитися ще кілька років

Частина м'яких коронавірусних обмежень можуть діяти протягом ще декількох років.

Про це заявила керівниця процесу імунізації Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Мері Рамсей, повідомляє The Guardian.

За її словами, такі обмеження, як соціальна дистанція і масковий режим, можуть знадобитися ще «на кілька років».

«Я думаю, що йдеться про досить тривалий період часу», – сказала Рамсей.

Очільниця процесу імунізації Британії вважає, що країна може повернутися до «набагато більш нормальної ситуації», але люди вже звикли до таких обмежень.

«Люди можуть жити з ними, і економіка все ще може продовжувати працювати з цими обмеженнями», – вважає Рамсей.

Лікарка вважає, що протягом декількох років, принаймні доти, поки інші країни не будуть вакциновані так само добре, як у Великій Британії, і кількість нових випадків не знизиться, «тоді ми зможемо дуже поступово повернутися до нормальнішої ситуації».

Як відомо, понад половина британців отримала першу дозу вакцини.

Також 19 березня Велика Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу – їх отримали 660 276 осіб. Це на майже 50 000 щеплень більше, ніж попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли за один день зробили 609 тисяч щеплень.

Зазначимо, 19 березня премʼєри Британії та Франції вакцинувалися препаратом AstraZeneca.

Як відомо, у Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40.

Хоча у Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.