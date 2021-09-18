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    Британія спростила правила в'їзду для вакцинованих іноземців

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    Спрощення не стосується країн із &laquo;червоного списку&raquo; - Британія спростила правила в'їзду для вакцинованих іноземців
    Спрощення не стосується країн із «червоного списку»
    Фото з відкритих джерел

    Туристи зможуть подорожувати до Англії з меншим клопотом

    Влада Британії прийняла рішення спростити в'їзд вакцинованим від Covid-19 громадянам. Це стосується туристів, що прибувають з країн, які не знаходяться в «червоному списку». Про це пише Sky News.

    За словами міністра транспорту Гранта Шеппса, Британія прийняла рішення спростити нову систему, аби поїздки до країни стали більш зрозумілими для туристів.

    Відтепер вакцинованим туристам достатньо здати недорогий ПЛР-тест.

    Додамо, що з 15 лютого, усім іноземцям які прибували до Британії необхідно було двічі здавати тест на виявлення коронавірусу – на другий та на восьмий день.

    Нагадаємо, раніше влада Євросоюзу виключила шість країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень.

    До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

    Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

    У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

    Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    Теги: Велика Британія кордон
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    Британія спростила правила в'їзду для вакцинованих іноземців