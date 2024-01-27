В одному з найбільших міст Росії із магазинів зникають продукти

Дефіцит на популярні продукти пояснюють складними погодними умовами

Жителі Самари, найбільшого міста Середнього Поволжя і п'ятого за чисельністю населення Росії, скаржаться на зникнення продуктів із полиць магазинів. Про це пише The Moscow Times.

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Зазначається, що з 20 січня споживачі скаржаться на відсутність курячого м'яса, яєць, фруктів та овочів у супермаркетах. Ретейлери пояснюють дефіцит на популярні продукти складними погодними умовами, що склалися в регіоні наприкінці минулого тижня.

Станом на ранок 26 січня продуктові полиці у більшості великих магазинів продовжують пустувати. Водночас наслідки снігопаду, який накрив регіон 20 січня, вже усунуті.

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Постачальники пояснюють, що товари почали надходити з розподільчих центрів, проте не всюди була можливість оперативно їх вивантажити через проблеми з розчищенням доріг.

Нагадаємо, курятина почала зникати з магазинів у російських регіонах з початку року. Мешканці Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська повідомили про порожні полиці, де раніше була курятина. Відсутні курячі стегна, крила та грудки, хоча яловичина та свинина залишаються в наявності.

Як повідомлялося, у грудні минулого року росіяни почали бідкатися через стрімке зростання цін на яйця та курку.