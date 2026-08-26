«Це перші». У російській балістичній ракеті знайшли деталь французького виробництва

Виявлена деталь є частиною системи, яка допомагає ракеті дотримуватися заданої траєкторії

Українські фахівці під час останніх досліджень російських ракет виявили компонент французького виробництва у 5В55У – балістичній ракеті, яку Росія запускає із зенітних комплексів С-300. Про це розповів радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Йдеться про один із модулів лазерного гіроскопа. Раніше українські фахівці не фіксували такий французький компонент у досліджених російських ракетах. «Це перші», – зазначив Власюк.

Фахівці, які були присутні на брифінгу, пояснили, що лазерний гіроскоп є частиною інерціальної системи наведення. Вона допомагає ракеті визначати своє положення і рух під час польоту та дотримуватися заданої траєкторії без необхідності постійно отримувати зовнішні сигнали.

Українські фахівці регулярно виявляють іноземні компоненти у російських засобах ураження. У липні Владислав Власюк розповідав, що в новітній модифікації російського «Іскандера» було ідентифіковано 140 іноземних компонентів. Серед країн їхнього походження – США, Швейцарія, Німеччина, Японія, Тайвань та Китай. Щонайменше 20 деталей були виготовлені вже у 2023 році.

Посадовець також повідомляв, що лише під час комбінованої атаки на Київ 2 липня Росія використала близько 35 тис. іноземних електронних компонентів. Водночас винятком серед досліджених російських ракет став «Орєшнік». У ньому українські фахівці виявили понад 1100 компонентів, однак жодного західного: близько тисячі деталей виявилися російськими, решта – білоруськими.