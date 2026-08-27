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Росія активізувала гібридну війну: Франція попередила про нові атаки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія активізувала гібридну війну: Франція попередила про нові атаки
Бертон рідко виступає публічно, однак цього разу вирішила зробити виняток
фото з відкритих джерел

Селін Бертон: дрон у Лейпцигу показав, що Франція має готуватися до пряміших атак

Директорка Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) Селін Бертон заявила, що виявлений на початку серпня вибуховий дрон біля українського літака в аеропорту Лейпцига є сигналом про можливість пряміших і жорсткіших ворожих дій на території Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бертон рідко виступає публічно, однак цього разу вирішила зробити виняток – про загрозу вона розповіла на щорічному літньому форумі французької бізнес-федерації MEDEF, де керівники компаній та військове командування обговорюють питання національної безпеки.

«Ми повинні враховувати можливість пряміших, жорсткіших дій на нашій території», – заявила директорка DGSI.

За її словами, такі загрози найбільше стосуються оборонної та технологічної галузей Франції, але поширюються і на енергетику та комунікації. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість гібридних загроз – кібератак і актів насильства, здійснюваних через посередників, – зросла у Франції стрімко й суттєво. За словами Бертон, спроби втручання регулярно спрямовані проти економічних, наукових та інституційних інтересів Франції, а також можуть використовуватися для підриву довіри до виборів – тема особливо чутлива напередодні президентських виборів 2027 року. Хто саме міг стояти за лейпцизьким інцидентом, вона не уточнила.

Франція відстає у технологіях дронів

На тому ж форумі виступив і очільник французьких збройних сил генерал Фаб'єн Мандон. Він визнав, що Франція відстає від потенційних супротивників у розробці недорогих дронів і систем захисту від них. Безпека домінувала в порядку денному зустрічі бізнес-еліти – компанії обговорювали, як пристосуватися до «воєнної економіки», якої прагне президент Еммануель Макрон. За неофіційними оцінками, лінію фронту між Україною і Росією щоночі перетинають від 800 до 1000 дронів.

Реакція Німеччини та заперечення Москви

Аналогічні застереження цими днями лунають і в сусідній Німеччині. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив про «щоденну гібридну війну» проти країни, а канцлер Фрідріх Мерц у вівторок анонсував, що Берлін найближчим часом назве відповідальних за атаку в Лейпцигу. Посольство Росії в Берліні тим часом назвало інцидент сфабрикованою провокацією та черговим прикладом необґрунтованих звинувачень проти Москви.

Нагадаємо, дрон з вибухівкою поблизу українського вантажного літака Ан-124 «Руслан» вперше виявили в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле. Через кілька днів слідчі виявили ще один безпілотник, імовірно пов'язаний з тим самим інцидентом, а аналіз ДНК на одному з дронів вивів слідство на Литву.

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Теги: Фрідріх Мерц безпека Еммануель Макрон безпілотник Берлін слідство літак Франція

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