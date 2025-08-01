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Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду
Незважаючи на заборону, ЛГБТ-парад у центрі Будапешта зібрав рекордну кількість учасників
фото: ANP

Мера Будапешта допитала поліція через організацію

Поліція Угорщини допитала мера Будапешта Гергея Корачоня у зв'язку з організацією ЛГБТ-прайду, який відбувся в місті 28 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Перед будівлею Національного бюро розслідувань Корачоня зустрічали сотні прихильників. У своїй заяві перед допитом він підкреслив, що на кону стоїть свобода угорського суспільства. За словами мера, ані свобода, ані любов не можуть бути заборонені в Будапешті.

Допит тривав трохи більше години. Після нього Корачонь повідомив, що йому офіційно висунули звинувачення в організації забороненого заходу. «Вони висунули звинувачення. Я сказав, що вважаю його необґрунтованим, і що подам скаргу на нього», – заявив мер.

Рішення про допит пов'язане з ухваленим у березні законом, який забороняє публічну демонстрацію нетрадиційної сексуальної орієнтації. Хоча поліція заборонила проведення прайду, міська влада на чолі з Корачонем організувала його, стверджуючи, що захід, організований містом, не потребує схвалення поліції.

Незважаючи на заборону, ЛГБТ-парад у центрі Будапешта зібрав рекордну кількість учасників – від 180 до 200 тис людей, за даними організаторів. Хоча влада обіцяла не висувати звинувачень проти учасників, розслідування щодо організаторів було розпочато.

Нагадаємо, керівна партія Угорщини «Фідес» хоче заборонити проведення ЛГБТ-прайдів. За проведення чи відвідування подібних заходів учасникам може загрожувати штраф або ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують угорський закон про захист дітей. За порушення цього закону може загрожувати штраф розміром $546 (понад 22,6 тис. грн), які держава начебто спрямує на «захист дітей».

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Теги: Угорщина ЛГБТ поліція Будапешт

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