Лукашенко зібрав урожай у подарунок Путіну і Сі Цзіньпіну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Лукашенко похвалився урожаєм картоплі
фото із відкритих джерел

Лукашенко показав, яку картоплю подарує лідерам ШОС у Китаї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав урожай картоплі, щоб передати його у подарунок очільникам Росії та Китаю. За його словами, «акуратні мішечки» з бульбою він особисто відвезе на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китай. Відповідне відео опублікувавTelegram-канал «Пул Першого», пише «Главком».

«Якось президент Путін мене попросив: «Дай мені білоруської картоплі». Тоді не було нагоди. А зараз я йому повезу свіжу», – заявив Лукашенко.

Крім того, він зазначив, що також підготував партію картоплі для голови КНР Сі Цзіньпіна. Саміт ШОС відбудеться у китайському місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, і в ньому візьмуть участь понад 20 глав держав. Очікується, що Лукашенко матиме зустріч з Володимиром Путіним під час заходу.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що керує країною «по-диктаторськи», тому що так виходить, і що він пропонував звільнити ув'язнених в обмін на зняття санкцій. Він також заявляв, що вітав Дональда Трампа з мирною угодою між Баку та Єреваном і пропонував організувати зустріч між Путіним та Володимиром Зеленським у Мінську.

До слова, виробники картоплі в Польщі перебувають у паніці через обвал цін на європейському ринку. За словами фермерів, ситуація є найгіршою за останні роки, оскільки оптові ціни впали до рівня, коли виробництво стало абсолютно нерентабельним. Зараз фермери продають кілограм картоплі за 20-30 грошів (у польському злотому 100 грошей, за один долар дають 3,66 злотого), що не покриває навіть витрат на добрива, паливо та робочу силу.

Теги: Сі Цзіньпін подарунок путін Китай Олександр Лукашенко

