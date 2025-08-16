Таємниця саміту: Пєсков пояснив, чому Трамп і Путін ігнорували пресу

Після зустрічі Трампа і Путіна президенти були лаконічними

І до, і після переговорів у рамках саміту на Алясці журналісти намагалися поставити питання президенту США і російському диктатору, проте Путін і Трамп були стриманими

За підсумками переговорів президентів Росії та США формат підсумкової пресконференції було змінено: замість заявленої зустрічі з журналістами глави держав обмежилися лише заявами. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що лідери зробили «вичерпні заяви». Представник Кремля додав, що сама розмова нібито пройшла у позитивному ключі. За словами Пєскова, саме так її охарактеризували обидва президенти. Він підкреслив, що ця розмова «дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання».

Після переговорів у рамках саміту на Алясці журналісти намагалися поставити питання президенту США і російському дикатору, проте вони просто залишили перемовини. Перед початком переговорів вони також не дали вступних слів пресі.

До слова, запланованого обіду Трампа та Путіна також не було. Президент США після переговорів та спільної пресконференції з російським диктатором повернувся до Білого дому.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями.

Нагадаємо, Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу.