Обмеження роботи TikTok. Байден висловив свою позицію

Палата представників Конгресу США планує проголосувати за законопроєкт про обмеження роботи TikTok

Президент США Джо Байден заявив, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Палата представників Конгресу США планує проголосувати наступного тижня за законопроєкт про обмеження роботи TikTok після того, як комітет одноголосно схвалив цей захід. Аби закрити соцмережу потрібно, щоб дві третини законодавців проголосували «за».

«Якщо вони приймуть це, я підпишу», – сказав журналістам Байден.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, Міністерство юстиції повідомило комітету Палати представників з енергетики та торгівлі, що законопроєкт про продаж активів, а не законопроєкт про заборону TikTok, поставить уряд у сильнішу правову позицію.

Законопроєкт надасть китайській компанії ByteDance 165 днів на продаж TikTok. Якщо цього не станеться, магазини програм Apple та Google повинні видалити TikTok та обмежити роботу вже встановлених програм, а також веб-версії програми.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

Нагадаємо, група з 18 генеральних прокурорів дев’яти штатів підтримала заборону Монтани китайського додатка TikTok у США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Нью-Йорк приєднався до списку міст і штатів США, які заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на проблеми з безпекою.

До слова, Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги.