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Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції
Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції
фото: ДСНС України

Українці працюватимуть на найскладніших ділянках і є найчисельнішою міжнародною командою в регіоні

Зведений загін українських рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда й провів обстеження осередків масштабної лісової пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У Департаментській пожежно-рятувальній службі (SDIS 33) відбулася робоча зустріч української команди з керівництвом служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC). Заступник начальника з оперативної діяльності SDIS 33 Орельєн Петі повідомив, що площа пожежі становить близько 42 тис. гектарів, а її периметр сягає 240 км.

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції фото 1
фото: ДСНС України

Французька сторона зазначила, що українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, оскільки їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн.

Одразу після зустрічі зведений загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха. Українські фахівці оглянули місцевість, оцінили оперативну обстановку та обстежили конкретні локації, де розпочинають гасіння пожежі та стримування вогню.

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції фото 2
фото: ДСНС України

Наймасштабніша пожежа в історії Франції

Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції. За даними влади, вогонь знищив щонайменше 240 будинків, а під час боротьби зі стихією постраждали 75 пожежників. Через загрозу населеним пунктам домівки на різних етапах кризи довелося залишити від 220 до понад 360 тис. людей.

Через масштаб займання пожежа неодноразово породжувала так звану «вогняну грозу» – рідкісне явище, коли вогонь сам створює потужні висхідні потоки повітря, сильний вітер і блискавки, що додатково розганяють полум'я. Президент Франції Емманюель Макрон назвав ситуацію найсерйознішою кризою такого типу з часів Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що загалом пожежі в країні вже перебувають під контролем, а в районі Бордо, зокрема в Жиронді, ситуація стабілізувалася – частина евакуйованих встигла повернутися до своїх домівок. Втім, за його словами, у разі зміни погодних умов владі доведеться знову посилювати запобіжні заходи.

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції фото 3
фото: ДСНС України

Україна вперше стала донором допомоги для ЄС

Місія до Франції – перший випадок, коли Україна бере участь у Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу не як отримувач, а як донор допомоги. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це проявом європейської солідарності.

Крім українського загону, до гасіння пожеж у Франції залучені підрозділи з Хорватії, Словаччини, Чехії та Португалії, а також авіація, яку Єврокомісія передала французькій стороні.

Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції фото 4
фото: ДСНС України

Нагадаємо, українські рятувальники вирушили до Франції напередодні: за дорученням президента Володимира Зеленського в межах Механізму цивільного захисту ЄС туди направили 70 рятувальників ДСНС і 15 одиниць спецтехніки.

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Теги: Франція пожежа міністр Єврокомісія авіація надзвичайні ситуації рятувальники Україна донор

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