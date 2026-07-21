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На Броварщині горіло пшеничне поле: рятувальники гасили вогонь майже годину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Броварщині горіло пшеничне поле: рятувальники гасили вогонь майже годину
Причина виникнення пожежі встановлюється
фото: ДСНС Київщини

По прибуттю на місце пожежі надзвичайники встановили, що горить пшениця на корені

Поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області сталася пожежа на пшеничному полі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, яке охопило площу в один гектар. Про це повідомили в ДСНС, інформує «Главком».

Пожежа охопила площу в один гектар
Пожежа охопила площу в один гектар
фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку Броварського району 21 липня о 12:17. На місце події терміново направили черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари та бійців сільської пожежної команди села Гоголів. 

До ліквідації загоряння залучили 10 рятувальників та три одиниці пожежної техніки
До ліквідації загоряння залучили 10 рятувальників та три одиниці пожежної техніки
фото: ДСНС Київщини

Прибувши на місце, надзвичайники встановили, що горить пшениця на корені. Через суху погоду та рослинність полум’я стрімко поширювалося і загрожувало випалити весь зерновий масив, тому вогнеборці одразу приступили до гасіння.

На Броварщині горіло пшеничне поле: рятувальники гасили вогонь майже годину фото 1
фото: ДСНС Київщини

О 12:55 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Загалом вогонь знищив один гектар пшениці. До ліквідації загоряння залучили 10 рятувальників та три одиниці пожежної техніки.

Рятувальники нагадують, що під час жнив особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки: не палити поблизу полів, не залишати без нагляду техніку та не допускати необережного поводження з вогнем. Навіть невелике займання у сухому зерновому масиві може швидко перетворитися на масштабну пожежу.

Нагадаємо, через посилення російських ударів по портах і суднах на Одещині судновласники масово відмовляються заходити в українські порти, а частина трейдерів призупинила закупівлі зерна. Російські безпілотники атакували найбільший морський порт України в Одесі, що призвело до скорочення складських потужностей на третину. Судновласники відмовляються заходити в цей район через ризик потрапити під удар, а частина трейдерів уже призупинила закупівлі.

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Теги: пожежа пшениця рятувальники Бровари

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