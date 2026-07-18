Дрони атакували Ногінськ та Електросталь під Москвою: що відомо

Місцеві також повідомили про пожежу на складі логістичного комплексу Wildberries

Під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляють про вибухи й задимлення в обох містах. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо на момент публікації

За оновленими даними моніторингового каналу, атака тривала на момент публікації. Подробиць про масштаб пошкоджень, кількість влучань чи стан об'єктів наразі немає – ситуація уточнюється. Офіційні російські структури атаку поки не коментували.

Де розташована нафтобаза в Ногінську

Нафтобаза «Ногінська» належить паливній компанії «Мострансснефть» і розташована на Електростальському шосе в місті Ногінськ Московської області – за 51 км на схід від Москви (35 км від МКАД). Об'єкт зберігає й відвантажує бензин, дизельне паливо та гас, резервуарний парк розрахований приблизно на 9 тис. м³. База забезпечує паливом комерційних споживачів і власну мережу автозаправних станцій Центрального регіону Росії.

Чим важлива Електросталь

Електросталь розташована за 8 км від Ногінська і приблизно за 50 км на схід від Москви. Головне підприємство міста – Машинобудівний завод («Елемаш»), один з найбільших у світі виробників ядерного палива для атомних електростанцій, що входить у структуру «ТВЕЛ» держкорпорації «Росатом».

Пожежа на складі Wildberries

За даними Exilenova+, пожежа виникла також у районі логістичного комплексу маркетплейсу Wildberries в Електросталі. Це не перший подібний випадок: 16 червня 2026 року склад уже потрапляв під удар – тоді, за повідомленнями місцевих медіа, уламки збитого безпілотника впали на покрівлю одного з блоків, через що частину персоналу тимчасово евакуювали. У компанії тоді підтвердили лише часткову евакуацію через задимлення, а причину не називали; робота об'єкта відновилася протягом кількох годин.

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Наскільки далеко від України

Пряма відстань від найближчої ділянки українського кордону (Харківщина) до Москви становить близько 630 км. Ногінськ і Електросталь лежать ще на 50 км східніше самої Москви, тож від кордону України до цих об'єктів – близько 680 км по прямій.

Чи атакували ці об'єкти раніше

У відкритих джерелах і базах моніторингу ударів по території Росії підтверджених повідомлень про попередні атаки саме на нафтобазу в Ногінську немає. У Ногінську раніше фіксували інші інциденти – зокрема повідомлення про удари поблизу автостоянки 2023 року та центрального ринку 2024-го, – але не по паливному об'єкту. Якщо дані про удар 18 липня підтвердяться, це стане першою зафіксованою атакою на нафтобазу в Ногінську.

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Частина ширшої кампанії проти пального РФ

Атака на об'єкти в Московській області вписується у ширшу тенденцію: протягом літа 2026 року безпілотники регулярно вражають нафтобази та нафтопереробні заводи в різних регіонах Росії, зокрема на Ставропіллі, у Твері, Салаваті, Афипському та в Краснодарському краї. За даними Reuters, через простої кількох великих НПЗ унаслідок ударів виробництво бензину в Росії покриває лише близько 65% сезонного попиту.

Нагадаємо, дрони регулярно атакують нафтобази в різних регіонах Росії. Так, 13 липня безпілотники влучили по нафтобазі у Ставропольському краї, а тижнем раніше вперше атакували Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Росії.