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У трьох районах Чернігівщини спалахнули пожежі після атак Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У трьох районах Чернігівщини спалахнули пожежі після атак Росії
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі
фото: ДСНС

Ворожі удари пошкодили мікроавтобус, господарську споруду, пансіонат і АЗС

Чернігівська область знову опинилася під ворожими обстрілами. Унаслідок атак безпілотників у трьох районах виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У Новгород-Сіверському районі через падіння ворожого дрона загорівся мікроавтобус. В іншому населеному пункті після удару безпілотника спалахнула господарська будівля.

Під ранок російські війська також атакували нефункціонуючий пансіонат. Після удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі. У Корюківському районі внаслідок атаки загорілася операторська будівля автозаправної станції.

У Чернігівському районі падіння безпілотника спричинило пожежу сухої рослинності. Усі займання рятувальники ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки удару по Чернігівщині
Наслідки удару по Чернігівщині
фото: ДСНС
Спалахнуло кілька пожеж
Спалахнуло кілька пожеж
фото: ДСНС

Лише упродовж червня над регіоном знищили або локаційно втратили майже 1500 російських безпілотників, однак понад сотня дронів уразила житло, підприємства та інфраструктуру. Місцева влада розповіла, що удари ворога по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними. 

Область вже готується до складного опалювального сезону. Начальник ОВА В’ячеслав Чаус попередив, що наступна зима може бути важчою за попередню, тому Чернігівщина посилює захист критичної інфраструктури та формує додатковий резерв генераторів і обладнання.

Також раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівщину з боку Брянської області. За його словами, метою такого маневру може бути захоплення території та відволікання українських військ з інших напрямків, аби розтягнути лінію фронту й позбавити Сили оборони резервів. Українське командування готується до такого сценарію.

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Теги: Чернігівщина обстріл пожежа

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