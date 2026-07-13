The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн

Війна між США та Іраном не посилила безпеку регіону, а змусила союзників Вашингтона замислитися над ціною такого партнерства

Війна між США та Іраном перетворює Сполучені Штати на дедалі небезпечнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На думку міжнародного оглядача The Independent Сема Кайлі, удари по Ірану не досягли поставлених цілей, зате розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють із Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Ескалація конфлікту та її наслідки

Автор зазначає, що після американських ударів Іран почав атакувати американські об'єкти та цілі в Омані, Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Одночасно нове загострення навколо Ормузької протоки створило додаткові ризики для всього Близького Сходу.

На думку Кайлі, нинішня криза стала наслідком політики американського та ізраїльського керівництва, яке не врахувало уроків попередніх воєн у регіоні. Він наголошує, що військова кампанія не призвела до зміни влади в Ірані та не знищила його ядерний і ракетний потенціал. Натомість Тегеран зберіг значну частину своїх можливостей і навіть зміцнив внутрішні позиції. Після початку бойових дій президент США Дональд Трамп заявив журналістам: «Ми їх добряче б'ємо».

У відповідь спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф написав у мережі X: «Епоха односторонніх угод завершилася. Ми попереджали: або дотримуйтеся своїх слів, або заплатите ціну. Реальність уже стукає у двері».

Регіональний вимір протистояння

Автор також проводить паралелі між війною Росії проти України та конфліктом на Близькому Сході. Зокрема, зазначається, що Іран використовує безпілотники Shahed, які раніше постачав Росії, для ударів по американських базах, а також по цілях в Аммані та Тель-Авіві.

Окрему увагу оглядач приділяє підтримці Іраном «Хезболли» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази та пов'язаних із Тегераном воєнізованих формувань в Іраку. Водночас підтримка США військової операції Ізраїлю в Газі, на думку автора, змушує окремі арабські країни переглядати власні відносини із Вашингтоном та урядом Ізраїлю.

Як приклад наслідків помилкових військових рішень Кайлі наводить вторгнення США та Великої Британії до Іраку у 2003 році. Кампанія, яка починалася під приводом наявності зброї масового ураження, завершилася масштабною гуманітарною кризою, міжконфесійним насильством, появою угруповання «Ісламська держава» та, зрештою, посиленням впливу самого Ірану.

Вплив на міжнародну ситуацію

Після останнього загострення Іран заявив про закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового морського експорту нафти. У відповідь Дональд Трамп заявив, що США забезпечуватимуть безпеку судноплавства в протоці та виступатимуть її «охоронцем», стягуючи 20% плати за супровід неіранських суден. На цьому тлі світові ціни на нафту почали різко коливатися.

Водночас автор звертає увагу, що Іран не завдавав ударів по Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча там також розташовані американські військові бази. На його думку, це свідчить про вибірковий підхід Тегерана до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше Корпус вартових ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки для судноплавства до припинення американського втручання. У Вашингтоні водночас вимагають від Тегерана офіційно підтвердити відкриття стратегічного маршруту та припинити обстріли комерційних суден. За інформацією Axios, адміністрація США встановила для Ірану відповідний дедлайн, попередивши про наслідки у разі невиконання цих вимог.