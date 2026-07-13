Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн
Союз із Трампом став ризиком для арабських держав
фото: EPA

Війна між США та Іраном не посилила безпеку регіону, а змусила союзників Вашингтона замислитися над ціною такого партнерства

Війна між США та Іраном перетворює Сполучені Штати на дедалі небезпечнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На думку міжнародного оглядача The Independent Сема Кайлі, удари по Ірану не досягли поставлених цілей, зате розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють із Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Ескалація конфлікту та її наслідки

Автор зазначає, що після американських ударів Іран почав атакувати американські об'єкти та цілі в Омані, Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Одночасно нове загострення навколо Ормузької протоки створило додаткові ризики для всього Близького Сходу.

На думку Кайлі, нинішня криза стала наслідком політики американського та ізраїльського керівництва, яке не врахувало уроків попередніх воєн у регіоні. Він наголошує, що військова кампанія не призвела до зміни влади в Ірані та не знищила його ядерний і ракетний потенціал. Натомість Тегеран зберіг значну частину своїх можливостей і навіть зміцнив внутрішні позиції. Після початку бойових дій президент США Дональд Трамп заявив журналістам: «Ми їх добряче б'ємо».

У відповідь спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф написав у мережі X: «Епоха односторонніх угод завершилася. Ми попереджали: або дотримуйтеся своїх слів, або заплатите ціну. Реальність уже стукає у двері».

Регіональний вимір протистояння

Автор також проводить паралелі між війною Росії проти України та конфліктом на Близькому Сході. Зокрема, зазначається, що Іран використовує безпілотники Shahed, які раніше постачав Росії, для ударів по американських базах, а також по цілях в Аммані та Тель-Авіві.

Окрему увагу оглядач приділяє підтримці Іраном «Хезболли» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази та пов'язаних із Тегераном воєнізованих формувань в Іраку. Водночас підтримка США військової операції Ізраїлю в Газі, на думку автора, змушує окремі арабські країни переглядати власні відносини із Вашингтоном та урядом Ізраїлю.

Як приклад наслідків помилкових військових рішень Кайлі наводить вторгнення США та Великої Британії до Іраку у 2003 році. Кампанія, яка починалася під приводом наявності зброї масового ураження, завершилася масштабною гуманітарною кризою, міжконфесійним насильством, появою угруповання «Ісламська держава» та, зрештою, посиленням впливу самого Ірану.

Вплив на міжнародну ситуацію

Після останнього загострення Іран заявив про закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового морського експорту нафти. У відповідь Дональд Трамп заявив, що США забезпечуватимуть безпеку судноплавства в протоці та виступатимуть її «охоронцем», стягуючи 20% плати за супровід неіранських суден. На цьому тлі світові ціни на нафту почали різко коливатися.

Водночас автор звертає увагу, що Іран не завдавав ударів по Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча там також розташовані американські військові бази. На його думку, це свідчить про вибірковий підхід Тегерана до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше Корпус вартових ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки для судноплавства до припинення американського втручання. У Вашингтоні водночас вимагають від Тегерана офіційно підтвердити відкриття стратегічного маршруту та припинити обстріли комерційних суден. За інформацією Axios, адміністрація США встановила для Ірану відповідний дедлайн, попередивши про наслідки у разі невиконання цих вимог.

Читайте також:

Теги: Іран США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оззі Осборн страждав на хворобу Паркінсона та помер у віці 76 років
Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ
4 липня, 14:49
Трамп анонсував переговори з Іраном після нового загострення
Білий дім анонсував термінову зустріч з Іраном
29 червня, 15:54
Трамп сказав Зеленському, що його вразили дії ЗСУ
FT: Трамп захопився операціями України в глибокому тилу РФ
24 червня, 08:15
Трамп не радився з союзниками перед нападом на Іран
NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США
22 червня, 04:29
Світ втратив генія, якого називали Спілбергом ситкомів
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
20 червня, 02:12
Трамп: Все, що потрібно було зробити – сказати (європейцям – Главком) просто заплатіть нам, просто заплатіть нам
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
20 червня, 00:53
Армія Ізраїлю
Ізраїль та «Хезболла» домовилися про перемир'я після доби боїв
19 червня, 17:13
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
15 червня, 05:33
Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
14 червня, 05:55

Політика

The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн
The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн
Макрон оголосив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет
Макрон оголосив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет
Після смерті Грема Україна опинилася перед новим викликом – Bloomberg
Після смерті Грема Україна опинилася перед новим викликом – Bloomberg
Зеленський розкрив нові подробиці про систему ППО Freyja
Зеленський розкрив нові подробиці про систему ППО Freyja
Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію
Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію
Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського
Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
123K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
92K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua