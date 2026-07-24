У Мінську спалахнув завод, що виробляє мікросхеми для ракет РФ

У Мінську сталася пожежа на заводі «Інтеграл», який постачає компоненти для ВПК Росії

Підприємство перебуває під санкціями через співпрацю з російським військово-промисловим комплексом

Увечері 24 липня 2026 року в столиці Білорусі Мінську спалахнула пожежа на території ВАТ «Інтеграл» – одного з найбільших підприємств із виробництва мікроелектроніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські моніторингові ресурси та незалежні медіа, зокрема видання «Наша Ніва» та «Хартыя'97».

Місцеві жителі повідомили журналістам, що перед появою густого диму чули звук, схожий на вибух.

Крім того, очевидці зафіксували рух великої кількості пожежної техніки та автомобілів швидкої допомоги у напрямку вулиці Корженевського, де розташований завод. При цьому офіційні представники МНС Білорусі повідомили про залучення щонайменше 16 одиниць спеціальної техніки для гасіння загоряння.

За попередньою версією рятувальників, займання сталося на горищі однієї з будівель підприємства. Інформація про постраждалих або загрозу розповсюдження вогню на інші цехи на той момент уточнювалася.

На момент публікації новини, білоруська влада не оприлюднила офіційної інформації щодо причин виникнення пожежі, її наслідків або можливого впливу на роботу підприємства. Також відсутні повідомлення про версії інциденту чи проведення розслідування.

Зв'язок підприємства із російським оборонним комплексом

Підприємство «Інтеграл» відоме як один із ключових виробників інтегральних схем і напівпровідникової продукції в Білорусі.

За даними українських та західних дослідників і профільних медіа, завод спеціалізується на розробці та виготовленні напівпровідників, мікросхем і рідкокристалічних індикаторів. Компоненти цього виробника неодноразово виявляли в зразках російського високоточного озброєння та ракетах різного типу (зокрема, у комплексних системах керування новітніх озброєнь агресора). Так, за даними ГУР, «Інтеграл» виробляє мікросхеми та інші електронні компоненти, які використовуються під час виготовлення російських крилатих ракет Х-101, 9М727 комплексу «Іскандер-К», а також інших зразків високоточного озброєння.

У березні 2025 року Європейський Союз включив завод до санкційного списку, зазначивши, що компанія має важливе значення для оборонного сектору Білорусі та підтримує військово-промисловий комплекс режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, уранці 24 липня українські Сили оборони завдали удару по підприємству «Авітек» у російському Кірові і це може суттєво вплинути на виробництво ракет для систем ППО та крилатих ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

Аналітики Defense Express зазначають, що підприємство виготовляє ракети для ЗРК «Тор», а також компоненти для Х-101, «Калібр», Р-500 і Х-59. Водночас експерти наголошують, що остаточний масштаб пошкоджень наразі оцінити неможливо без нових фото, відео або супутникових знімків. За даними ГУР МО України, завод також бере участь у виробництві вузлів для російської бойової авіації.