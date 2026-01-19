Головна Світ Соціум
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування
фото: AP

До боротьби з вогнем залучені навіть військові 

Центральні та південні регіони Чилі охопила масштабна вогняна стихія, яка вже призвела до загибелі щонайменше 18 людей. Через аномальну спеку, що перевищує 38°C, та сильні вітри пожежі швидко поширюються, знищуючи тисячі гектарів лісу та сотні житлових будинків. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Президент країни Габріель Борік оголосив надзвичайний стан у регіонах Біобіо та Нюбле, що дозволило залучити військових до боротьби з вогнем. За словами голови держави, кількість жертв та масштаби руйнувань можуть суттєво зрости, оскільки лише в Біобіо кількість пошкоджених осель вже перевищує тисячу одиниць.

Ситуація залишається критичною через екстремальні погодні умови, які заважають роботі пожежників. Понад 50 тис. мешканців були змушені евакуюватися, рятуючись від полум'я, яке застало багатьох зненацька посеред ночі. Місцева влада деяких містечок, зокрема прибережного Пенко, скаржиться на затримку державної допомоги, зазначаючи, що цілі громади згоріли до прибуття підкріплення. Вогонь не щадить нічого на своєму шляху: у постраждалих районах знищено школи, церкви та автомобілі, а небо затягнуло густим помаранчевим димом.

Влада запровадила нічну комендантську годину в зоні лиха, щоб полегшити роботу рятувальних служб та запобігти новим жертвам. Обгорілі тіла загиблих знаходять у будинках, автомобілях та вздовж доріг, що свідчить про надзвичайно швидке просування вогню. Країна вже кілька років потерпає від тривалої посухи, що робить літні лісові пожежі дедалі руйнівнішими. Нинішня катастрофа нагадує події 2024 року, коли стихія на узбережжі забрала життя 130 людей. Схожа ситуація спостерігається і в сусідній Аргентині, де патагонські ліси також охоплені вогнем через аномально жарку та суху погоду.

Раніше повідомлялося, що Шрі-Ланка потерпає від одного з найсильніших погодних лих за останні роки. Внаслідок потужних повеней та зсувів ґрунту в країні загинули щонайменше 193 людини, а понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти. 

Як зазначають місцеві служби, сильна негода призвела до значних руйнувань та жертв, зокрема, найбільшу кількість загиблих зафіксовано у містах Канді та Бадулла. Серед жертв – 11 мешканців будинку для людей похилого віку, який затопило в районі Курунегала.

Нагадаємо, Філіппіни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки супертайфун «Фунг-вонг» (місцева назва «Уван») почав обрушуватися на головний острів Лусон. Влада здійснила превентивну евакуацію понад 900 тис. людей із найбільш уразливих районів. У кількох регіонах, включно з Метро Маніла, призупинено роботу та заняття. 

