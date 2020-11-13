Чорногорія вводить комендантську годину

На вихідних також будуть під забороною поїздки між містами

Комендантська година почне діяти вже 15 листопада

Уряд Чорногорії запроваджує в країні комендантську годину через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це оголосила Національна рада з інфекційних захворювань Чорногорії на прес-конференції, передає Total Montenegro.

Комендантська година водиться до 1 грудня, але її дію можуть продовжити. У період з 21:00 до 5:00 в країні буде заборонено виходити з будинків, а магазинам та ресторанам можна працювати тільки до 20:00.

На вихідних також будуть під забороною поїздки між містами. Крім того, вводиться заборона на зібрання більш ніж чотирьох людей та проведення релігійних зібрань та обрядів.

Нагадаємо, що Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу.

Також, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

Зазначимо, що Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.