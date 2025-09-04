Головна Світ Соціум
У Нігерії сталося перекидання човна: 60 загиблих і десятки зниклих безвісти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Нігерії сталося перекидання човна: 60 загиблих і десятки зниклих безвісти
фото з відкритих джерел

Подібні аварії на воді є поширеним явищем у Нігерії, особливо в сезон дощів

60 осіб загинуло в Нігерії після аварії перевантаженого човна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що човен, на борту якого було понад 100 пасажирів, перекинувся після того, як натрапив на затоплений пеньок дерева поблизу громади Гаусава в районі Боргу.

Стало відомо, що на місці події вдалося врятувати десятки людей, однак численні пасажири залишаються зниклими безвісти. 

Голова місцевого самоврядування Боргу Абдуллахі Баба Ара підтвердив, що загальна кількість жертв може зрости. «Десяти людям вдалося вижити, але їхній стан важкий. Багатьох ще розшукують», – сказав він.

Як зазначають експерти, подібні аварії на воді є поширеним явищем у Нігерії, особливо в сезон дощів, коли перевантажені човни часто не витримують навантаження через недотримання правил безпеки та погану інфраструктуру.

Нагадаємо, у Нігерії через затоплення пасажирського каное в штаті Баучі загинули 18 осіб, серед них троє чоловіків і 15 жінок.

До слова, у Нігерії сталася жахлива трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса.

Читайте також:

Теги: Нігерія смерть

