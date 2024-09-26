Скандал з побиттям учня через російську мову. Узбецький депутат різко відповів на вимоги РФ

Депутат Законодавчої палати Олій Мажлісу Республіки Узбекистан Алішер Кадиров відреагував на прохання дати правову оцінку тому, що сталося у 188-й школі міста Ташкент

Після того, як вчителька в Узбекистані побила учня за прохання вести урок російською, в Росії одразу почали вимагати пояснень

Лідер партії «Міллій тикланіш» в Узбекистані Алішер Кадиров на своїй офіційній сторінці в Telegram відреагував на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

До цього Захарова заявила, що МЗС РФ запросило офіційні роз'яснення та вжиття заходів до вчительки, яка побила дитину через російську мову. Вона зокрема зауважила, що російська мова має «сприятливий багатовіковий вплив на узбецько-російські відносини».

«Права дитини – нашого громадянина – порушені у школі на території Узбекистану, і заходи будуть вжиті на підставі законів, ухвалених від імені нашого народу!», – заявив Кадиров. Він також додав, що Росії «варто більше уваги звертати на свої внутрішні справи».

Нагадаємо, в Узбекистані вчителька російської мови побила учня за прохання вести урок російською. Інцидент стався 23 вересня під час уроку російської мови у шостого класу в одній із шкіл Ташкента. На відео помітно, як жінка підходить до школяра, хапає його за сорочку і силоміць висмикує з-за парти, штовхає до дошки та б'є по обличчю. Дитина все розповіла батькам, проте замість вибачень від вчительки вони почули, що «Узбекистан – це країна для узбеків, а решта нехай їде».

В Узбекистані вчителька російської мови побила школяра за прохання вести урок російською 🤷‍♂️ pic.twitter.com/P6nlgMjakc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

До слова, у трьох містах Фінляндії хочуть закрити фінсько-російську Школу Східної Фінляндії через нібито потенційну загрозу національній безпеці.