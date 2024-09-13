Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейські компанії переглядають свій бізнес із Китаєм

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європейські компанії переглядають свій бізнес із Китаєм
Бізнес з Китаєм для європейців стає більш ризикованим
фото із відкритих джерел

Найбільше занепокоєння європейських підприємств викликає економічна слабкість Китаю

Для багатьох компаній з Європи бізнес у КНР стає менш привабливим. Кількість ризиків збільшується, а вигод дедалі менше, йдеться у дослідженні, проведеному Торговою палатою ЄС у Пекіні. Про це пише Deutsche Welle.

Європейські підприємства дедалі активніше переглядають свою ділову діяльність у Китаї. «Багато інвесторів тепер стикаються з реальністю того факту, що їхні проблеми на китайському ринку можуть мати довгостроковий характер», – йдеться в оприлюдненому дослідженні.

Найбільше занепокоєння європейських  підприємств викликає нинішня економічна слабкість КНР. Про це свідчать результати опитування 1700 європейських компаній, що працюють у Китаї. Іншим суттєвим викликом є ​​політизація ділового клімату, що посилюється в Китаї на тлі геополітичної напруженості і непрозорих приписів китайської влади.

Економіка КНР не оговталася остаточно після скасування обмежень, спричинених пандемією коронавірусу. Споживчий клімат у країні, як і раніше, на низькому рівні, криза у сфері нерухомості негативно позначається на інших секторах економіки, молодіжне безробіття високе. Керівництво КНР прогнозує на поточний рік зростання економіки на п'ять відсотків, але експерти вважають ці прогнози честолюбними.

У липні Компартія КНР ухвалила рішення просувати реформи, але конкретних рішень з того часу так і не оголошено. Прийнята на пленумі ЦК КПК програма свідчить скоріше про те, що «на тлі посилення пріоритетів у сфері безпеки перевага може бути надана не приватному, а державному сектору», – зазначає Торгова палата ЄС у КНР.

Іноземні компанії мають все більше труднощів через китайські закони у сфері контррозвідки та міжнародних відносин. «Це посилює привабливість інших ринків, які забезпечують більшу правову безпеку», – констатує Торгова палата ЄС. Водночас вона визнає, що Китай все ще зберігає «значний потенціал».

До слова, за підрахунками економістів американського інвестбанку Morgan Stanley, Китаю в найближчі два роки необхідно витратити близько $1,4 трлн для боротьби з дефляцією, уповільненням економіки та повернення до сталого зростання ВВП.

Читайте також:

Теги: економіка Китай Європа бізнес криза безробіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прилетів до Азербайджану з офіційним візитом
Азербайджан, «Газпром» та відчай Путіна
21 серпня, 17:08
Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів
Philip Morris за першу половину 2024 року збільшила сплату податків в Україні на 33%
14 серпня, 20:05
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знову хоче скасувати розділення тарифу та розподіл електроенергії для великих і малих споживачів
Уніфікація тарифів на розподіл електрики. ICC Ukraine попередив про наслідки
18 серпня, 12:24
Ізраїльтяни відпочивають неподалік домівок
В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку
17 серпня, 10:00
У Мінцифри обіцяють сприяти мобільним операторам, щоб держава і бізнес змогли спільно забезпечити належну роботу зв'язку та Інтернету
Оператори пояснили, чому під час відключення світла падає швидкість Інтернету
28 серпня, 18:41
Прем'єр-міністр Британії закличе британців до економії
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
27 серпня, 09:03
Спека восени очікуватиме низку регіонів Європи
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
2 вересня, 15:27
Ілон Маск вважається найбагатшою людиною у світі
Ілон Маск через три роки може стати першим у світі трильйонером
9 вересня, 08:48
США планує максимально обмежити можливості Китаю
Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
10 вересня, 09:35

Економіка

Європейські компанії переглядають свій бізнес із Китаєм
Європейські компанії переглядають свій бізнес із Китаєм
Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні
Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні
США запровадили санкції в IT-галузі. Список компаній, які виходять з ринку Росії
США запровадили санкції в IT-галузі. Список компаній, які виходять з ринку Росії
У світі різко зросли ціни на пшеницю після атаки РФ на судно в Чорному морі
У світі різко зросли ціни на пшеницю після атаки РФ на судно в Чорному морі
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
Туреччина може обмежити оплату товарів готівкою
Туреччина може обмежити оплату товарів готівкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
21K
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
19K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
16K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
15K
Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото могили в Ізраїлі
8553
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua