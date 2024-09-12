Євросоюз за півроку отримав більше «зеленої» електроенергії, ніж з викопного палива

«ЄС зараз добре оснащений для досягнення своїх цілей щодо кліматичної нейтральності»

Євросоюз у першому півріччі цього року подолав позначку у 50% енергії, отриманої з відновлюваних джерел (ВДЕ). Про це повідомила 11 вересня в Брюсселі Єврокомісія за результатами щорічного звіту «Стан Енергетичного Союзу», пише Екополітика.

Вперше в Європі ВДЕ перевищили викопне паливо за обсягами виробленої енергії.

«ЄС зараз добре оснащений для досягнення своїх цілей щодо кліматичної нейтральності», – сказала комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона розповіла, що ЄС виробив більше ніж половину своєї енергії з відновлюваних джерел, випередивши викопні види палива, завдяки сильному гідро- та вітроенергетичному року на тлі падіння попиту.

Попри цей прогрес, ключовим питанням залишається відсутність довгострокових кліматичних планів країн ЄС (NECPs – National energy and climate plans). Ці плани необхідні для відстеження прогресу в досягненні кліматичних цілей ЄС до 2030 року.

«Я дуже наполегливо закликаю держави-члени надати свої відсутні остаточні національні енергетичні та кліматичні плани (НЕКП)», – сказала Сімсон.

Вона розповіла, що на сьогодні Єврокомісія отримала лише 10 таких планів, а це вже далеко за межею дедлайну, оскільки крайнім терміном подачі НЕКП було 30 червня.

Серед великих країн ЄС Німеччина та Франція вже представили свої плани, тоді як Іспанія та Польща все ще запізнюються. Тобто й у Європі є свої «ті, що відстали від потяга».