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Діти та онуки колишнього президента США із ним у хоспісі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Діти та онуки колишнього президента США із ним у хоспісі
Колишній президент США перебуває у своєму рідному штаті Джорджія
https://edition.cnn.com/

98-річний Джиммі Картер є найстарішим живим президентом в історії США 

Близькі родичі колишнього президента США Джиммі Картера залишаються поруч з ним, поки він отримує  хоспісну допомогу вдома, в штаті Джорджія (США) повідомляють джерела CNN.

«Там, нагорі, його діти й онуки», – сказала CNN ЛеЕнн Сміт, племінниця дружини Картера Розалін.

Картер, якому минулого року виповнилося 98 років, став найстарішим живим президентом США в історії після смерті Джорджа Буша-старшого, який помер наприкінці 2018 року у віці 94 років. Сім’я Картера оголосила в суботу, що колишній президент переходить до хоспісу після багатьох років погіршення здоров’я.

Останніми роками 39-ий президент США  майже не з'являвся у публічному просторі, через пандемію коронавірусу, але продовжував говорити про ризики для демократії в усьому світі.

У 2015 році Картер подолав рак мозку, але в 2019 році зіткнувся з низкою проблем зі здоров’ям і, як наслідок, переніс ще одну операцію. Проблеми зі здоров’ям змусили його відмовитися від своєї багаторічної традиції викладання в недільній школі в баптистській церкві Маранафа в його рідному місті Плейнс, штат Джорджія.

Нагадаємо, Джиммі Картер відмовився від лікування у медичних закладах та переїхав до домашнього хоспісу в місті Плейнс у штаті Джорджія. Про це повідомляє AP з посиланням на Центр Картера, започаткований колишнім американським лідером.

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Теги: президент традиції онуки смерть США

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