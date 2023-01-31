США готові застосувати ядерну зброю: деталі

Остін доповів ситуацію навколо конфлікту з КНДР

Пентагон розповів про відповідь на ймовірну атаку з боку Північної Кореї, яка нарощує свій ядерний потенціал

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові застосувати ядерну зброю, якщо Північна Корея наважиться на напад. Про це повідомляє DW.

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Під час візиту у Південну Корею на тлі зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї Остін зустрівся з міністром оборони країни Лі Чон Супом. Сеул домагався більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни-сусіда.

Остін наголосив, що США «прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї».

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Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив Вашингтон і Сеул у тому, що вони намагаються «ізолювати і задушити» КНДР: Північна Корея має намір збільшити свій ядерний арсенал.

До слова, Південна Корея заговорила про ядерну зброю для захисту від КНДР. Тож країна продовжуватиме працювати разом із США, щоб посилити стримування Північної Кореї.

Зауважимо, КНДР постачала зброю для країни-агресорки, тож допомогла Росії у війні проти України: у США оприлюднили докази (фото).

У грудні стало відомо, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від КНДР, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні: Північна Корея надала зброю «вагнерівцям».

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Після цього Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям». Країна спростувала звинувачення у постачанні зброї РФ.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Проте у вересні очільник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.

До відома, Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України. Держави, які постачають зброю РФ для війни з Україною нестимуть «солідарну відповідальність» з Росією за скоєні нею злочини, заявляє Банкова.