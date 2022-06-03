До Землі наближається небезпечний астероїд: дата максимального зближення

До Землі наближається великий астероїд класу Атен, що отримав назву 2021 GT2. Він визнаний потенційно небезпечним, оскільки мчить зі швидкістю 26 000 км/год. Про це передає Live Science .

Повідомляється, що астероїд через кілька днів пролетить повз нашу планету, досягнувши 6 червня максимально близької відстані згідно з траєкторією своєї міжзоряної подорожі – це буде 3,5 мільйона кілометрів, що приблизно в 10 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем.

Астрономи вперше виявили астероїд 2021 GT2 торік та оцінили його розмір в діапазоні від 37 до 83 метрів завширшки, тобто приблизно в 3 рази більше синього кита.

Після 6 червня його наступне близьке зближення з Землею відбудеться 26 січня 2034 року, коли астероїд пройде в межах 14,5 мільйонів кілометрів від нас, тобто значно далі, ніж майбутнє зближення.

Астероїди даного класу обертаються навколо Сонця швидше, ніж Земля, повний оборот роблять за 342 дні, і їхній орбітальний шлях перетинає орбіту нашої планети. Астрономам відомо понад 1800 таких астероїдів, багато з яких вважаються потенційно небезпечними.

Раніше астрономи NASA показали унікальне сузір’я. Крім того, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.

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