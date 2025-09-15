«Дуже серйозна проблема». Головна демографиня України розповіла, кому зараз насамперед треба психолог

За словами Лібанової, дітям потрібна допомога

Директорка Інституту демографії та соціологічних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанована голосила, що найбільше потребують психологічної підтримки діти, які народилися під час війни або незадовго до неї. Вона зазначила, що саме для наймолодших наслідки повномасштабного вторгнення є найважчими, тоді як підлітки віком 12-15 років переживають ситуацію трохи легше. Про це вона Лібанована зазначила у коментарі «Прямому», передає «Главком».

«Я завжди прошу давайте психологію в школах, давайте психологів у школи, дитячі садки. Це дуже серйозна проблема для України, наші дітки, які народилися під час війни, або перед війною. Кому зараз 12-15 років, там трохи легше, а ось найстрашніше це малюки», – підкреслила Елла Лібанована.

Головний демограф України додала, що це «дуже серйозна» проблема.

«Посттравматичний синдром буде, але він буде у нас дуже специфічний. Такого, який був у Штатах після В'єтнаму, у нас не буде, і такого, який був після Афганістану, у нас теж не буде. З однієї простої причини – там військові повернулися переможеними, а у нас цього не може бути. Вони або повернуться переможцями, або нікуди буде повертатися», – підсумувала експертка.

