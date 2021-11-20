  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко визнав, що в мінському ізоляторі били затриманих на протестах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лукашенку показали відео побитих і мінському ізоляторі людей&nbsp; - Лукашенко визнав, що в мінському ізоляторі били затриманих на протестах
    Лукашенку показали відео побитих і мінському ізоляторі людей 
    Фото з відкритих джерел

    Самопроголошений президент Білорусі визнав, що силовики били затриманих на протестах

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що силовики били затриманих на протестах після виборів президента. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

    «Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали», – підкреслив він.

    Відомо, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.

    Нагадуємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам потрапити до кордону з Польщею.

    Читайте також:
    Теги: Олександр Лукашенко тероризм СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко визнав, що в мінському ізоляторі били затриманих на протестах