Лукашенко визнав, що в мінському ізоляторі били затриманих на протестах
Самопроголошений президент Білорусі визнав, що силовики били затриманих на протестах
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що силовики били затриманих на протестах після виборів президента. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.
«Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали», – підкреслив він.
Відомо, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.
Нагадуємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам потрапити до кордону з Польщею.