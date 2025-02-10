Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)
У міноборони РФ заявили, що за ніч над Росією було нібито збито 15 українських дронів
Невідомі дрони вночі атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Мова йде про міста Афіпськ та Слов'янськ-на-Кубані.
Місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи.
У міноборони РФ заявили, що за ніч над Росією було нібито збито 15 українських дронів. Зокрема:
- сім – у Краснодарському краї;
- три – у Брянській області;
- два – у Ростовській;
- по одному – у Білгородській, Курській областях та Криму.
💥БпЛА атакували два НПЗ у Краснодарському краї pic.twitter.com/8KvRiazDzj— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 10, 2025
🔥 У Краснодарському краї БпЛА влучили в Афіпський нафтопереробний завод pic.twitter.com/q8nmtQOaDY— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 10, 2025
Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» атакували Україну.
Зокрема, у Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок падіння уламків загорілись автомобілі. У ніч проти 10 лютого місто Суми атакували ворожі дрони. Безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум. Попередньо, пошкоджено 15 автомобілей на стоянці.
В одному з будинків внаслідок атаки дронів відсутнє газопостачання.. Газівники готові зранку розпочати роботи з відновлення подачі блакитного палива. У багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА.
У Києві також прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.
Читайте також:
Коментарі — 0