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Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)
Неспокійно вночі було в Краснодарському краї
фото з соцмереж

У міноборони РФ заявили, що за ніч над Росією було нібито збито 15 українських дронів

Невідомі дрони вночі атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Мова йде про міста Афіпськ та Слов'янськ-на-Кубані.

Місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи.

У міноборони РФ заявили, що за ніч над Росією було нібито збито 15 українських дронів. Зокрема:

  • сім – у Краснодарському краї;
  • три – у Брянській області;
  • два – у Ростовській;
  • по одному – у Білгородській, Курській областях та Криму.

Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» атакували Україну.

Зокрема, у Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок падіння уламків загорілись автомобілі. У ніч проти 10 лютого місто Суми атакували ворожі дрони. Безпілотник ударив по спальному мікрорайону Сум. Попередньо, пошкоджено 15 автомобілей на стоянці.

В одному з будинків внаслідок атаки дронів відсутнє газопостачання.. Газівники готові зранку розпочати роботи з відновлення подачі блакитного палива. У багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА.

У Києві також прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.

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Теги: дрон нафтопродукти війна росія окупанти

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