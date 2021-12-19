Канадська газета опублікувала кумедну карикатуру про новорічні бажання Путіна (фото)

Карикатурист зобразив листа, в якому написані головні мрії диктатора

Канадська газета The Toronto Star 16 грудня опублікувала карикатуру про новорічні бажання президента Росії Володимира Путіна.

На карикатурі зображено Санта-Клауса, який тримає лист із гербом Росії.

«Любий Санто! Я хочу те, що моє: Україну, Північний полюс», – ідеться у листі з підписом від Путіна.

Карикатура на бажання Путіна до Нового року

Автор карикатури – Тео Мудакіс. Він також запостив свою роботу у Twitter.

The Toronto Star – одна із найбільших щоденних канадських газет. Видання регулярно публікує карикатури різних авторів у своїй спецрубриці. Останні карикатури були переважно на тему коронавірусу.

Раніше, після публікації статті Путіна про братські народи, карикатурист Сергій Йолкін іронічно обіграв ситуацію, показавши, що завдяки президенту Росії список цілей «справжнього чоловіка» поповнився.

Йолкін підколов диктатора та його прибічників, наголосивши карикатурою, що написання таких серйозних статей є важливим доповненням до стандартного набору справжнього чоловіка: посадити дерево, побудувати дім, виростити сина. А як щодо написати статтю про геополітику?

Додамо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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