Канадська газета опублікувала кумедну карикатуру про новорічні бажання Путіна (фото)

Канадська газета The Toronto Star 16 грудня опублікувала карикатуру про новорічні бажання президента Росії Володимира Путіна.

На карикатурі зображено Санта-Клауса, який тримає лист із гербом Росії.

«Любий Санто! Я хочу те, що моє: Україну, Північний полюс», – ідеться у листі з підписом від Путіна.

Карикатура на бажання Путіна до Нового року

Автор карикатури – Тео Мудакіс. Він також запостив свою роботу у Twitter.

Please enjoy my #Putin cartoon in today's @TorontoStar pic.twitter.com/cIEbQALoGn