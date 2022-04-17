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    Франція стане першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу – Макрон

    У першому турі виборів чинний французький лідер заручився підтримкою 27,6% виборців - Франція стане першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу – Макрон
    У першому турі виборів чинний французький лідер заручився підтримкою 27,6% виборців
    фото: DW

    24 квітня має відбутися другий тур президентських виборів у Франції

    Еммануель Макрон хоче знизити залежність Франції від традиційних енергоносіїв. Він обіцяє зайнятися цим, якщо громадяни вдруге оберуть його президентом, пише
    Midi Libre.

    У першому турі виборів чинний французький лідер заручився підтримкою 27,6% виборців. Він змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен – їй віддали понад 23,41% голосів.

    Макрон пообіцяв що зробить Францію «першою великою державою», яка припинить використовувати нафту, вугілля та газ. Про це він говорив не у контексті відмови від російських енергоресурсів, а загалом від традиційних джерел енергії. Видання пише, що ці слова адресовані, зокрема, молодим виборцям, а також тим, хто турбується про екологію.

    24 квітня має відбутися другий тур президентських виборів у Франції. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу.

    За інформацією «Главкома», аналітики беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають чинного очільника країна Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в міжнародній букмекерській конторі bet365 становить 1.083.

    Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичними.

    Нагадаємо, що Європа різко знизила закупки газу в Росії.

    31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

    Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.

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    Теги: росія окупанти газ вибори вугілля війна Європа Франція Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
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    Франція стане першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу – Макрон