Росіяни влучили у потяг на залізничному вокзалі Луцька (оновлено)
На місці влучання виникла сильна пожежа
У Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг. На місці влучання виникла сильна пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Чи були у поїзді люди – наразі невідомо.
За даними місцевих Telegram-каналів, у один із вагонів влучив шахед.
«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою «Укрзалізниці» та евакуації пасажирів – жодного постраждалого», – повідомили в «Укрзалізниці».
На місці події працювали рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.
Також Луцьк потрапляв під удар у червні 2025 року, тоді внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, а в багатоквартирному будинку були часткові руйнування. У липні 2025-го президент України Володимир Зеленський назвав Луцьк основним об'єктом удару в рамках масованої атаки по всій Україні.
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