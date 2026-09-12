Росіяни влучили у потяг на залізничному вокзалі Луцька (оновлено)

У один із вагонів влучив шахед

На місці влучання виникла сильна пожежа

У Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг. На місці влучання виникла сильна пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Чи були у поїзді люди – наразі невідомо.

😱У Луцьку повідомляють про влучання дрона у пасажирський потяг



За попередньою інформацією місцевих медіа, російський безпілотник міг влучити в пасажирський потяг. На місці удару виникла пожежа. pic.twitter.com/OJ2pr14Qne — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2026

За даними місцевих Telegram-каналів, у один із вагонів влучив шахед.

«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою «Укрзалізниці» та евакуації пасажирів – жодного постраждалого», – повідомили в «Укрзалізниці».

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На місці події працювали рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.

Також Луцьк потрапляв під удар у червні 2025 року, тоді внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, а в багатоквартирному будинку були часткові руйнування. У липні 2025-го президент України Володимир Зеленський назвав Луцьк основним об'єктом удару в рамках масованої атаки по всій Україні.